В пригородных поездах увеличили число военизированной охраны.

"Укрзалізниця" поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина и увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках, сообщили в пресс-службе УЗ.Так, в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество проводников и работников военизированной охраны для контроля.В поездах строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.