Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Обрання запобіжного заходу по справі стрілянини в ресторані Біані. Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві. Прокуратура вимагає 60 діб без застави. Київський районний суд міста Харкова», сказано в комментарии к выложенному видео.«Підозрюваний Дмитро Шаповалов каже, що не дуже гарно почувається. Неодноразово засуджений, наразі в судах два обвинувальні акти, ще три вже відбув. Каже офіційно не працював ніколи, підробляє на Барабашово», сказано в комментарии к другому видео.Напомним, досудебным расследованием установлено, что 1 ноября судимый мужчина отдыхал в ресторане, расположенном по улице Ярослава Мудрого. В это время в заведение вошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина, который держал в руках травматический пистолет. Он подошел к отдыхающему и совершил в него девять выстрелов. Защищая себя, мужчина бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими лицами, с которыми отдыхал, начал наносить удары по туловищу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападающего пистолет."Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия, и любых противоправных действий совершить он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападающего. Из-за колото-резаных ранений и в результате острой кровопотери стрелок умер.Таким образом, трое неустановленных следствием лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть", - рассказали в ведомстве.На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.