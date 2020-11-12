Верховная Рада приняла новый закон, предусматривающий обновленные размеры штрафа за отсутствие масок в общественных местах На какую сумму, где и кто именно может выписать штраф, выяснял «Вечерний Харьков».

Пока новация еще не вступила в силу, документ ждет подписи президента. Но совсем скоро харьковчан без масок (либо с масками под носом) в транспорте, магазине и даже подземном переходе смогут оштрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.– Ранее размер штрафа за нарушение карантина составлял от 17 тысяч до 34 тысяч гривен и взимался по решению суда. Процедура была длительной. Кроме того, мало кто располагал столько существенной сумой денег. В результате штрафные санкции применялись лишь к единицам нарушителей. Новый законопроект предусматривает уменьшение штрафа до суммы от 170 до 255 гривен (от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан). Но оплатить его теперь следует прямо на месте правонарушения, – поясняет суть новации юрист Роман Чумак. – Причем административная ответственность предусмотрена не только за отсутствие маски, но и за неправильное ее ношение – если, например, маска болтается на подбородке либо под носом. Правильно надетая маска должна закрывать рот и нос.Таким образом, механизм наложения новых штрафов будет таким же, как в случае нарушения правил дорожного движения.– Нарушителю на месте выписывается штраф, который можно оплатить, минуя суд, в любом банке и через онлайн-банкинг в течение 15 дней. Если вы не согласны со штрафом, можете обжаловать протокол в суде в течение десяти дней с даты нарушения. Если в установленный срока штраф не оплатили, за вас возьмется исполнительная служба, – предупреждает Роман Чумак.Новый закон предусматривает, что штрафовать «безмасочников» сможет не только полиция.– Штраф за отсутствие маски теперь могут накладывать сотрудники Нацполиции, работники эпидемического контроля, то есть сотрудники Госпродпотребслужбы, и представители органов местного самоуправления, – говорит юрист Роман Чумак.По-прежнему спорным остается вопрос, где будут штрафовать за отсутствие масок. Согласно закону административному наказанию подлежат граждане, которые появляются без масок в общественных местах. Вопрос о том, что именно считается общественным местом, в Украине возник еще весной – в начале карантина. По словам Романа Чумака, единственное законодательно закрепленное определение общественного места содержится в законе, которым запрещено употреблять табачные изделия в общественных местах. В апреле Кабмин сделал разъяснение, какие места считаются общественными.– В правительственный перечень вошли подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и пр., – напоминает Роман Чумак.Вместе с тем, министр юстиции Денис Малюська заверил, что штрафовать за отсутствие маски на улице не будут. Также под штраф не подпадут несовершеннолетние, даже если они будут находиться без средств защиты в общественных местах.И вот тут, по словам Романв Чумака, могут возникнуть вопросы.– Полиция будет действовать в рамках закона, где четко определено понятие общественного места, а не в рамках разъяснений. Чтобы избежать недоразумений и лазеек, в законе должны быть четкие формулировки, не допускающие двусмысленности, – считает юрист.