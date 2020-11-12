Служба безопасности Украины задержала так называемого "смотрящего" за Харьковской областью, который почти четыре года скрывался от правосудия.

Об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, который в криминальных кругах считается "смотрящим" по Харьковской области. По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконному обращению с оружием, а также сопротивлению и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.