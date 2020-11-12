С 1 января 2021 года электроэнергию по свободным ценам должны покупать предприятия с договорной мощностью более 50 кВт. С нового года эта категория потребителей уже не будет получать электроэнергию на условиях универсальной услуги по регулируемым государством тарифам и сможет свободно выбирать нового поставщика.

предприниматели могут позвонить по номеру 0-800-50-323-7

или заполнить форму на сайте yasno.com.ua/business, выбрав регион расположения бизнеса «Харьковская область» и раздел Электроэнергия / Заказать услугу.

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