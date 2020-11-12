Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«По адресу ул. Культуры, 9 находится знаменитый Дом «Слово». Он имеет форму буквы «С». Дом предназначался для обосновавшихся в Первой столице УССР украинских литераторов. В нем жили Владимир Сосюра, Николай Кулиш, Павло Тычина, Николай Хвылевой, Остап Вишня, Лесь Курбас и многие другие. О печальной судьбе жильцов дома - сегодняшние #ТИПАНОВОСТИПечальная дата - 3 ноября 1937 года. В этот день Сталинским режимом были расстреляны Лесь Курбас, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Подмогильный, Павел Филипович, Валериан Полищук, Клим Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марк Вороной, Михаил Козорис, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и другие — всего свыше ста представителей украинской интеллигенции...», сказано в комментарии к выложенному видео.