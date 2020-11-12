Подозреваемый в покушении на убийство 49-летней жительницы района арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 273 тысяч гривен. Следователи настаивали на аресте без права внесения залога.

Напомним, что 7 ноября около 23:00 подозреваемый вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике «Toyota». Во время движения они увидели автомобиль «ВАЗ», в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном.По словам 44-летнего злоумышленника, он принял их за браконьеров, поэтому совершил несколько выстрелов в сторону автомобиля «ВАЗ», вследствие чего пассажирка автомобиля получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени.По данному факту следователи инициировали уголовное производство по статье за покушение на умышленное убийство.Как сообщили в пресс-службе областного главка, правоохранители собрали неопровержимые доказательства причастности 44-летнего подозреваемого к совершению преступления и объявили ему о подозрении в совершении данного уголовного преступления. В ходатайстве об избрании меры пресечения злоумышленнику следователи настаивали на аресте без права внесения залога, однако суд арестовал подозреваемого на 60 суток, с залогом в размере 273 тысяч гривен.Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.