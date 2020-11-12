Ближайшие 60 суток подозреваемый в убийстве проведет в изоляторе временного содержания без права внесения залога.

Напомним, что 1 ноября в ресторане по улице Ярослава Мудрого произошло убийство. Согласно материалам следствия, в заведение вошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина, который держал в руках травматический пистолет. Он подошел к отдыхающему ранее судимому мужчине и открыл по нему огонь. Защищая себя, мужчина бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими лицами, с которыми отдыхал, начал наносить удары по туловищу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападающего пистолет."Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия, и любых противоправных действий совершить он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападающего. Из-за колото-резаных ранений и в результате острой кровопотери стрелок умер.Таким образом, трое неустановленных следствием лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть", - рассказали в прокуратуре Харьковской области.