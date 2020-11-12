Об этом рассказали журналисты телеканала "р1".

Напомним, что 7 ноября около 23:00 подозреваемый вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике «Toyota». Во время движения они увидели автомобиль «ВАЗ», в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном. По словам 44-летнего злоумышленника, он принял их за браконьеров, поэтому совершил несколько выстрелов в сторону автомобиля «ВАЗ», вследствие чего пассажирка автомобиля получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени. По данному факту следователи инициировали уголовное производство по статье за покушение на умышленное убийство.