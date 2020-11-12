11 ноября в 17:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на улице Черкасской в городе Волчанск.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, прибывшее на место пожара отделение пожарно-спасательной службы выяснили, что на площади 37 кв.м. горят домашние вещи в ванной комнате и на кухне, а также деревянное перекрытие.В 18:07 пожар был локализован, а в 20:00 - полностью ликвидирован.По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической сети.