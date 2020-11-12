Во время масштабной спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального авторитета, который четыре года находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный причастен к ряду преступлений, среди которых незаконное обращение с оружием, сопротивление и угрозы правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.Задержали мужчину в Сумах, где с 2017 года задержанный скрывался от властей.Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.