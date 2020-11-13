Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно данным следствия, в течение 2017 года в Змиевском районе одной из харьковских частных предприятий выполнялись электромонтажные и строительные работы, связанные с подключением абонентов к сети электроснабжения, по заказу АО «Харьковоблэнерго».С целью завладения средствами АО «Харьковоблэнерго» руководство частного предприятия в акты выполненных работ внесли недостоверные сведения об объемах работ."В частности, к акту выполненных работ включены расходы на привлечение строительной техники, приобретение материалов, которые фактически не использовались, а работы - не выполнялись.По результатам проведенных экспертиз установлено, что стоимость выполненных работ - в четыре раза меньше, чем указано в актах выполненных работ. Таким образом, государству нанесен ущерб более чем 630 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.Правоохранители направили в суд исковое заявление АО «Харьковоблэнерго» к фирме-подрядчику о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями обвиняемого.Если вина руководства фирмы будет доказана в суде, директора и его заместителя ждет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.