12 ноября в 22:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Гагарина в поселке Кегичевка.Прибыв к месту вызова пожарные установили, что огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции частного жилого дома на площади 50 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки 1973 года рождения.
В 22:34 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.