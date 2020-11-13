12 ноября в 22:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Гагарина в поселке Кегичевка.

Прибыв к месту вызова пожарные установили, что огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции частного жилого дома на площади 50 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки 1973 года рождения.В 22:34 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.