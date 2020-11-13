События ДТП в районе 17-й больницы усложнило движение по Московскому проспекту (видео) Вечерний Харьков 09:24 825 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Как пишут очевидцы, вследствие аварии образовалась автомобильная пробка. Читайте также Задержанному криминальному авторитету сообщили о подозрении За сутки в Харькове родилось 48 детей, в том числе одна двойня Заснул за рулем: в Киеве водитель такси насмерть сбил двух людей (видео аварии) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Задержанному криминальному авторитету сообщили о подозрении События 11:17 Лента новостей Задержанному криминальному авторитету сообщили о подозрении 11:17 За сутки в Харькове родилось 48 детей, в том числе одна двойня 11:05 Заснул за рулем: в Киеве водитель такси насмерть сбил двух людей (видео аварии) 10:50 Под стенами ХОГА проходит акция протеста против карантина выходного дня 10:41 Пиротехники продолжают ежедневно обнаруживать опасные боеприпасы Второй мировой войны 10:15 В Харькове мужчина с гранатой угрожает подорвать сотрудников полиции 10:09 Гражданина Индии подозревают в незаконной переправке людей через государственную границу Украины 09:57