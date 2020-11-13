Предварительно, погибший водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, авария произошла на трассе «Харьков-Гороховка» в Змиевском районе области. В результате лобового столкновения автомобилей «ВАЗ» и «Mercedes Sprinter» погиб водитель легковушки, 47-летний житель Безлюдовки. Предварительно, по данным полиции, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Другие участники ДТП не пострадали.Следователи открыли по данному факту уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.