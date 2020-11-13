Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в октябре прошлого года гражданин Индии заверил своего соотечественника, что за денежное вознаграждение может организовать приезд его родственников в Украину, а в дальнейшем и в страны Европейского союза для трудоустройства на законных основаниях.Прибыв в Украину, подозреваемый ввел в заблуждение других граждан Индии, которые являются студентами высших учебных заведений Харькова и через нотариусов оформил приглашения иностранцев в Украину.Организатор преступной схемы убедил двух студентов, непосредственно присутствовать во время встречи в пункте пропуска «Харьков-авиа» и предоставить пограничному наряду недостоверную информацию о цели визита их сограждан. На основании этого работники пограничной службы пропустили граждан Индии на территорию Украины.Через некоторое время организатор направил людей Киева, а в дальнейшем - в Западную Украину. При попытке пересечения государственной границы пограничной полицией Словакии граждан Индии задержали вместе с другой группой нелегальных мигрантов в составе 11 человек.На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть к нему причастны.Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.