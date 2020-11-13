За сутки в Харьковской области нашли 13 боеприпасов.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 12 ноября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Службы по чрезвычайным ситуациям проводили работы по обследованию территории Балаклейского и Изюмского районов области, а также Холодногорского района города Харькова.В результате специалисты обнаружили 13 боеприпасов времен Второй мировой войны, из которых 12 артснарядов разного калибра и граната Ф-1. Все опасные находки были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены.