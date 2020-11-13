Введена операция "Гром".

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сегодня в 8:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отделения полиции пришли к жителю района с целью проведения санкционированного обыска. В ответ на это мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожает ее взорвать.Сейчас на место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления «КОРД», специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.Подробности уточняются.