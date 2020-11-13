Сотни предпринимателей Харькова вышли с требованием отказаться от запрета на работу заведений.

13 ноября под стенами Харьковской областной государственной администрации проходит акция протеста харьковских предпринимателей, которые требуют не запрещать работу заведений. По словам участников акции, они не понимают, почему карантин вводят именно на выходные. По их словам, COVID-19 не существует только в будние дни, в ресторанах и кафе, или в какое-то определенное время после 22:00, а поэтому такая идея бессмысленна.Также участники протеста собираются идти к зданию областного управления Национальной полиции с требованием отменить штрафы.