Мужчина находился в международном розыске и подозревается в серии кражи в особо крупных размерах, незаконном обращения с оружием, а также сопротивлении и угрозах работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

В частности, по данным следствия, в июле 2017 года мужчина приехал на своей машине «Lexus» на парковочную площадку, расположенную в Шевченковском районе Харькова возле церкви. С помощью кодграббера он перехватил сигнал автомобильной сигнализации и получил таким образом доступ к автомобилю «Mazda». Проникнув в авто, злоумышленник совершил кражу 25 тысяч долларов США.Кроме того, в феврале 2018 года, во время проведения обыска автомобиля подозреваемого, правоохранители изъяли нож, который, согласно заключению экспертизы, относится к категории клинкового холодного оружия.После этого следственным отделом Шевченковского ОП ГУНП в Харьковской области мужчину объявили в государственный розыск.В марте 2020 полицейские заметили автомобиль, который принадлежит «авторитету», на окружной дороге. Правоохранители начали преследование, однако мужчина, игнорируя требования полицейских, повредил их автомобиль и скрылся с места совершения уголовного преступления.12 ноября 2020 подозреваемого задержали на территории Сумской области. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.