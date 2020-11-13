Чемпионат Украины среди юниоров по спортивной гимнастике прошел в Кропивницком.

В соревнованиях приняли участие воспитанники специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ из разных регионов Украины.Золотые награды чемпионата завоевала команда гимнасток Харьковской спортшколы №16 в составе Анастасии Мотаки, Дарьи Лиски, Виктории Озурумби и Марии Ивановой. Кроме того, Анастасия Мотак завоевала первое место в многоборье.В финале личных зачетов харьковчанки также заняли призовые места. Так, Дарья Лиска взяла «золото» в опорном прыжке, упражнениях на брусьях и свободном праве. Анастасия Мотак в этих позициях заняла второе место, а также выиграла «серебро» в упражнениях на бревне.