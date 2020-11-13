Карантин выходного дня убьет харьковские театры, которые сегодня и без того переживают не лучшие времена и держатся на плаву только благодаря любви и преданности постоянных зрителей. Как сохранить контакт с публикой и можно ли переждать карантин в онлайн-режиме?

Театры планирует новогодние спектакли для детей

Место, где формируется иммунитет

Низкий поклон зрителям

На театры не обращают внимания

Несмотря на невыносимые условия работы харьковские театры продолжают готовить премьеры и новогодние спектакли для детей. Однако карантин выходного дня может стать для них смертельным приговором.По будням театрам предоставлена возможность принимать зрителей – не более 50% заполненности зала.– Карантин выходного дня не должен распространяться на театры, поскольку их нельзя считать развлекательными заведениями, – считает генеральный директор «Схід Opera» Олег Орищенко. – Депрессия у людей нарастает, а театры – тот позитив, который дает моральную разрядку людям и какое-то вдохновение, желание жить.Несмотря на карантин и полную неопределенность, «Схід Opera» планирует новогодние спектакли для детей.– Планируем выпуск премьеры «Горбоконик» для детей. Но опять-таки, мы должны продавать билеты, а у нас по-прежнему полная неопределенность. Непонятно, сможем ли мы проводить спектакли, – говорит Олег Орищенко. – Сколько мы уже «Спартак» откладываем – с марта мы отодвигаем премьеру этого грандиозного спектакля все дальше и дальше. Большая благодарность нашим зрителям, которые не сдают билеты и терпеливо ждут этого события.Директор Харьковского театра для детей та юношества Татьяна Цвилая уверена, что театр является не только самым безопасным местом, но и вырабатывает иммунитет к коронавирусу.– Я тоже хочу акцентировать внимание на том, что театр – не развлекательное заведение. Это не ТРЦ и не ночной клуб. И вовсе не театры являются эпицентром распространения вируса. В транспорте больше возможности заразиться, нежели в театре, где полностью выполняются противоэпидемические требования, – считает Татьяна Цвилая. – Театр создает у человека позитивный настрой, на который организм откликается формированием иммунитета и защиты от внешних раздражителей. Театр – это место, где формируется иммунитет к коронавирусу, где структурируется энергетика и формируется позитивное мировосприятие.Особой специфики в посещении театра детьми Татьяна Цвилая не видит.– Детские садики работают, школы работают, – замечает она.По ее словам, сейчас театр продолжает трудиться над созданием премьерных спектаклей.– И я очень надеюсь, что мы встретимся на премьере спектакля тоддлер-театра для детей до четырех лет «Солнышко и ветерок». Верю, что мы встретимся в декабре на спектакле для самых маленьких, – говорит директор ТЮЗа. – Мы продолжаем работать и искренне надеемся на понимание со стороны определенных государственных структур и на, что театр все-таки исключат из перечня тех, кому запрещено работать в выходные дни. Детей приводят родители в театр именно в выходной день. Складывается парадоксальная ситуация: мы работаем всю неделю, проводим репетиции, чтобы... не сыграть в выходные.Особенно болезненный удар получили от карантина негосударственные театры.– Помимо создания театрального продукта, таким театрам приходит еще и содержать помещения, в которых они работают. Национальным театрам государство помогает в этом плане, а вот у негосударственных есть определенные проблемы, в том числе и у харьковского Дома актера, который на сегодняшний день не получает никаких дотаций ни от города, ни от области, – говорит Олег Орищенко.По словам директора Дома актера имени Леся Сердюка Игоря Арнаутова, с марта около 20 негосударственных театров под крышей Дома актера не имеют возможности показывать свои спектакли. Театр «Сахалин» – один из немногих, кому удалось не потерять своего зрителя.– До карантина у нас было четыре аншлага – были проданы все билеты. Но после 8 марта нас закрыли. И хвала театральному городу Харькову – до июля люди терпеливо ждали, когда закончится карантин, из тысячи проданных билетов было сдано всего четыре. Низкий поклон зрителям, которые любят театры Харькова, – говорит режиссер и актер театра Saxalin Евгений Сафонов. – Потом мы были первым театром в Украине, который вышел из карантина и сыграл премьеру. Мы располовинили зал и дали восемь спектаклей вместо четырех. А это, между прочим, двойные финансовые издержки.... Доходит до абсурда – нам приходится перепрофилироваться в кинотеатр, чья работа разрешена, и там играть. Это же маразм. Но я хочу, чтобы об этом знали – есть вот такие двойные стандарты.По словам Игоря Арнаутова, сегодня нет никакого государственного механизма, призванного помогать таким индустриям, к которым относится и театр.– На театры просто не обращают внимания – выживут так выживут, а нет – дело такое, – говорит директор Дома актера. – Дом актера – неприбыльная организация и по штатному расписанию мы выплачиваем своим сотрудникам минимальную заработную плату, а также содержим помещения. В сентябре поднимается плата за электричество на 56%. Из каких средств ее оплачивать? Сейчас поднимается цена на газ, растет минималка – и ее тоже где-то надо взять. А никаких льгот нет... Мы выживали за счет того, что сдавали на металлолом какой-то хлам. Мы собирали старые бумажки и за копейки сдавали на макулатуру. Мы не имеем возможности куда-то еще направить свои усилия. Если человек, ремонтирующий автомобили, может перейти из одного бокса в другой, то мы не можем так поступить – за нами коллективы творческих людей, у которых тоже семьи и коммуналка... И никого это не волнует. За период длительного карантина никто ни разу не позвонил, не спросил, не озаботился: «Как вы там живете? Может, помощь нужна?».А тут еще очередной удар – карантин выходного дня.– У меня складывается впечатление, что люди, которые заботятся о нашем здоровье и придумывают подобные схемы, не совсем адекватны. Взять хотя бы ограничение работы кафе и ресторанов до 20 часов, которое после акции протеста все-таки отменили. Как они рассуждали? Что до восьми вечера вечера вирус отдыхает, а после восьми активизируется и начинает нападать? То же касается и театров: в будни вирус спит, а в субботу и воскресенье срывается с цепи. Так, что ли? – недоумевает Игорь Арнаутов.А ведь именно в субботу и воскресенье, по его словам, люди идут в театр.– Они наконец-то получают возможность отдохнуть от работы, оторваться от телевизоров, из которых льется сплошной негатив, и посмотреть хоть что-то для души. И людей лишают такой возможности, – говорит Игорь Арнаутов.– Хотя театры, которые зависят от своего зрителя, как никто другой заинтересованы в том, чтобы люди, которые к нам приходят, не болели. Именно поэтому в театрах сейчас пахнет хлоркой, дезинфекцией, везде маски и бесконтактные термометры.А что дальше? Ответа на этот вопрос у директора Дома актера нет.– Советуют переходить в онлайн. Но для театра такой вариант категорически не подходит, – считает. – Да, есть такой жанр – телеспектакль, но там все снимается отдельно, монтируется отдельно. Это другой вид искусства, это не просто: снял актеров на сцене – и получил спектакль.