Следователи Харьковской области направили в суд обвинительный акт по факту поджога хозяйственного помещения в Близнюковском районе.

Как сообщили в полиции, пожаром были уничтожены 250 тюков сена урожая 2020 года.16 июля в Близнюковское отделение полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что в ночь с 15 на 16 июля неизвестные подожгли сеновал.Работники Близнюковского отделения полиции установили, что к совершению преступления причастен 57-летний мужчина. В тот день нетрезвый гражданин поссорился со своим соседом и поджег помещение, где хранилось сено, после чего пошел домой отдыхать.11 ноября уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины направлено на рассмотрение в суд. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.