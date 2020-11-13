Очередные "домашние" поединки регулярного сезона против "Прометея" и "Днепра" подопечные Олега Манойленко вынуждены снова сыграть не на собственном паркете. Попадание Харькова в красную эпидемиологическую зону заставило "Соколов" искать новую домашнюю арену.

Свой номинально домашний матч против "Прометея" 13 ноября харьковчане сыграют в Каменском. А уже 15 ноября второй поединок тура против "Днепра" харьковчане проведут на днепровской арене "Шинник".Предыдущий домашний поединок – против «Химика» из Южного – «Харьковские соколы» проиграли со счетом 78:85. Номинальные гости уверенно начали встречу. Еще больше уверенности добавила серия трехочковых попаданий от Марченко. В целом дальние попадания стали главным аргументом «Химика» в первой половине – восемь попаданий из 14 попыток против 2/6 у харьковчан. Опять мощно действовал в атаке Ковляр. Вместе с Марченко они были самыми результативными в команде – 13 и 16 очков соответственно, сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.С началом третьей четверти харьковчане попытались переломить ход борьбы. «Химик» целом выдержал, потеряв лишь два очка из 11 общего преимущества.Впереди оставалась заключительная четверть, которая должна была снять все вопросы. И главный из них – хватит ли сил гостям, которые три четверти сыграли вшестером. За третью четверть Ковляр с Марченко набрали одно очко на двоих, а из трехочковых бросков только один был точным.В заключительной части гости лишились Ковляра, а за шесть минут до конца основного игрового времени «Химик» остался вообще без замен, когда досрочно завершил игру Марченко. Однако вынужденную замену все же пришлось делать, когда за минуту до конца игрового времени площадку из-за перебора фолов покинул Вашингтон. Вместо него вышел травмированный Рахимшаиков, который заметно хромал.Крайне уместно в заключительной части лидерские качества проявили Салливан и Нельсон. Приложив максимум усилий, пятерка игроков «Химика» таки отстояла вторую победу в сезоне.Впрочем, в ближайшее время у харьковчан еще будет возможность взять реванш в игре против этой команды. 10 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала мужского Кубка Украины. И волею судеб именно «Химик» станет соперником «Соколов» на данной стадии. Первый матч двухраундового противостояния пройдет на паркете южненцев.Поединки Кубка Украины состоятся в период с 23 ноября по 6 декабря.