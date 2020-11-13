Украина присоединилась к программе американского космического агентства NASA Артемида, сообщает пресс-служба Госкосмоса 13 ноября.

"Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации Артемиды", – говорится в сообщении.Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов."Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира… Также, я убежден, что договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права", - отметил глава Госкосмоса Владимир Усов.Отмечается, что подписание договоренности способствует расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности.Страны-подписанты обязуются руководствоваться следующими принципами:Мирное исследование - все мероприятия, проводимые по программе Артемида, должны осуществляться в мирных целях.Прозрачность - подписанты осуществляют деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.Совместимость - нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности.Экстренная помощь - подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении.Регистрация космических объектов - любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей конвенции о регистрации.Распространение научных данных - подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы.Сохранение наследия - подписанты обязуются сохранять космическое наследство.Космические ресурсы - добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с договором о космосе.Деконфликтизация деятельности - подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор о космосе.Орбитальный мусор - подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.Напомним, соглашение 15 октября подписали 8 стран - США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург.