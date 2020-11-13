В октябре этого года Слобожанская таможня обеспечила в госбюджет Украины наибольшую сумму платежей – более полутора миллиардов гривен.

Октябрьский рекорд Слобожанской таможни Гостаможслужбы – более 1,5 млрд грн поступлений, выполнение индикативного показателя – 117%, дополнительно бюджет получил 77,2 млн грн, сообщает пресс-служба таможни. По сравнению с октябрем 2019 года поступление таможенных платежей увеличилось на 163,8 млн грн, или на 12%.Отмечают на таможне и положительную динамику поступлений. Так, например, начиная с мая сумма поступлений составляла 912,8 млн грн, в июне – 1035,8млн грн, в июле – 1 137,2 млн грн, в августе – 1 177,9 млн грн, в сентябре – 1188,5млн грн.Выросли и среднесуточные поступления. Они составили 71,5 млн грн, тогда как в последние месяцы эта цифра была в среднем на уровне 54 млн грн.На 334% произошло в октябре выполнение плановых показателей по акцизному налогу, по вывозной пошлине – на 482%, по ввозной пошлине – на 115%, на 129% – по единому сбору.Глава Слобожанской таможни Гостаможслужбы Юрий Мищенко подчеркивает, что таких показателей удалось достичь в результате слаженной работы всех подразделений таможни, качественного процесса обслуживания субъектов ВЭД и благодаря мерам, которые принимаются в борьбе с контрабандой и таможенными нарушениями.