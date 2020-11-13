В США прошли выборы президента – на смену республиканцу Дональду Трампу, по предварительным данным, придет демократ Джо Байден. Почему украинцы следят за выборами за океаном более пристально, чем в своей стране, и как смена правящей партии в США скажется на Украине, разбирался «Вечерний Харьков».

Политика США станет более прогнозируемой

Отношения Украины и США будут более стабильными

Нужно выдавливать из себя раба

По словам политолога, доктора политических наук Игоря Полищука, пристальное внимание Украины к американским выборам приковано потому, что США сейчас – самая влиятельная страна в мире.– В перспективе даже если США будут вторыми по влиянию после Китая, они равно будут иметь решающий голос во многих проблемах, в том числе и украинских, – говорит политолог. – Поэтому, безусловно, смена правящей партии в США в той или иной степени обязательно скажется на Украине.По словам политолога, с приходом к власти в США демократов внимание к Украине вырастет.– Республиканцы – это изоляционисты. У них модель внешней политики – черно-белая: есть главный враг Китай, а все остальные – сателлиты либо Америки, либо Китая. Тогда как демократы – глобалисты. Им до всего есть дело, они везде будут пытаться отстаивать свои интересы. Демократы всегда более активны в отношении территории бывшего Советского Союза. Отношения с постсоветскими странами – один из приоритетов их внешней политики. В частности, с Украиной как одним из форпостов Запада в борьбе с Россией, – говорит Игорь Полищук.Будет ли повышенное внимание в плюс или в минус нашей стране, зависеть от того, как поставит себя Украина, считает политолог.– В зависимости от того, кто в Украине будет представлять элиту. Ведь элита как социальная группа – это те, кто наверху социальной системы, это те, кто нами правит – в политике, экономике и культуре. Так вот, все зависит от того, будет эта элита дееспособной или не дееспособной, патриотической или не патриотической, продажной или не продажной, – считает Игорь Полищук.По словам политолога, доктора политических наук Игоря Полищука, без ярких лидеров, без элиты, которые готовы сделать все для развития своей страны, без мощных профессионалов и четких ориентиров на положительное внимание со стороны США Украине вряд ли стоит надеяться.– Если в нашей стране у власти будут востребованные профессионалы, адекватное Министерство внешней политики, грамотно курирующий внешнюю политику президент, то есть если наша элита выдвинет профессиональные кадры, которые знают, что такое украинский национальный интерес, то, в принципе, на паритетных основах может возникнуть новое сотрудничество между нашими странами, какие-то новые проекты для Украины. В этом случае можно рассчитывать на определенные плюсы, – предполагает Игорь Полищук. – Но если у власти останутся такие вот неподготовленные ребята, то, конечно, американцы будут просто использовать Украину как дополнительную карту в игре с Россией, подминать под себя наш суверенитет. Все зависит от нас, как мы воспользуемся этим вниманием из-за океана.По мнению политолога, доктора политических наук, профессора Александра Романюка, большой опасности выборы в Америке в себе не таили, потому что Украину в конфликте с Россией поддерживали и Республиканская партия, и Демократическая.– Сейчас Россия по многим аспектам пытается противостоять США, пытается сделать из себя альтернативный центр по внешней политике, создать некий пророссийский мир. И это объективно делает Украину союзником Америки в Восточной Европе, – говорит политолог.С приходом к власти Джо Байдена американская политика станет более прогнозируемой, считает он.– Трамп – непредсказуемый президент, он порой вытворял совершенно непонятные пируэты. Взять хотя бы встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, – приводит пример Александр Романюк. – Победа Байдена, на мой взгляд, на руку Украине в том смысле, что политика Америки будет более прогнозируемой, более четкой, более корректной в рамках стабильных тенденций. Байден следует более понятной парадигме, тогда как поведение Трампа более экспансивно, эпатажно, непонятно, что он еще выкинет.Александр Романюк выразил надежду, что с президентством Джо Байдена отношения Украины и США станут более стабильными. Он напомнил, как Трамп давил на Зеленского с целью заставить его провести расследование против сына Джо Байдена.– Оно должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma. В этой компании работал сын Байдена Хантер. Как утверждают СМИ, Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США, – напоминает Александр Романюк.Украинцам вообще свойственно не оставлять без внимания то, что происходит у других. Так, многие люди буквально жили выборами президента Беларуси. Пассажиры в харьковской подземке, пенсионеры у подъездов, пользователи в соцсетях активно обсуждали события, которые последовали за ними. А потом не менее активно переключились на выборы в США. «Ну что – Трамп или Байден?», – звучало повсеместно вместо приветствия. Тогда как на местные выборы явилась только треть избирателей. Почему соотечественники более пристально следят за тем, что происходит где-то там, чем за тем, что творится в собственной стране?– Это свойственно не только нашему народу, а всем людям, которые предпочитают переносить фокус внимания из реальности, из «здесь и сейчас», где требуется работать, требуется прикладывать усилия, чтобы наладить жизнь, в сферу фантазий, на то, что происходит где-то там, – говорит декан гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», кандидат психологических наук, доцент Максим Жидко. – Включается механизм прокрастинации. Народная мудрость, которая фиксирует житейскую психологию, очень хорошо отобразила это в выражении «Там хорошо, где нас нет»...По словам психолога, чем сложнее предстоит работа, чем хуже ситуация «здесь и сейчас», тем больше люди беспокоятся по поводу «там и тогда», где их мнения, собственно, никто и не спрашивает.– К сожалению, такая вот склонность к тому, чтобы лезть не в свое дело – это пережиток «совка», того самого раба, которого, как говорил Антон Павлович Чехов, нужно выдавливать из себя по капле каждый день, – замечает Максим Жидко.