Участники акции протеста заблокировали движение транспорта по улице Жен Мироносиц. Как сообщили в полиции, митингующие на несколько минут перекрывали проезжую часть.

Напомним, рестораторы и работники заведений общепита собрались сегодня, 13 ноября, на улице Сумской перед зданием Харьковской областной госадминистрации.Собравшиеся требовали не закрывать на карантин выходного дня их заведения.С Сумской митингующие отправились к зданию областного управления полиции, где заблокировали проезжую часть.За соблюдением правопорядка во время акции протеста следили 95 правоохранителей.