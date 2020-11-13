Арест с имущества или средств должника может быть снят не только по решению суда. Если в рамках исполнительного производства на движимое или недвижимое имущество должника накладывался арест, то после завершения исполнительного производства он снимается. В Министерстве юстиции разъяснили, как это происходит.

В случае принятия судом решения о снятии ареста с имущества он снимается по постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда исполнителю стало известно о таких обстоятельствах.Исполнитель также обязан снять арест с банковского счета должника не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от банка документов, подтверждающих, что на средства на этом счете запрещено обращать взыскание согласно закону "Об исполнительном производстве".Если выявлены нарушения порядка наложения ареста на имущество должника, с этого имущества может сниматься арест по постановлению начальника соответствующего отдела государственной исполнительной службы, которому подчинен государственный исполнитель, допустивший нарушение.Арест с имущества может сниматься по постановлению исполнителя при наличии письменного заключения эксперта, субъекта оценочной деятельности о невозможности или нецелесообразности реализации арестованного имущества должника в связи со значительной степенью его износа или повреждения.Снятие ареста также возможно, если расходы, связанные с обращением взыскания на такое имущество, превышают денежную сумму, за которую его могут продать.Во всех других случаях арест с имущества или средств должника снимается по решению суда.