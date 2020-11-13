Украинских преподавателей приглашают принять участие в онлайн-проекте «Обучение польскому языку в Украине». На бесплатных мастер-классах и семинарах можно ознакомиться с современным польским языком, польской культурой и традициями регионов.

Приоритетом являются восточные регионы

Язык развивается и меняется

Язык не может существовать отдельно

Обучение – бесплатное

Анкету можно подать по следующей ссылке:

Университет имени Альфреда Нобеля (Днепр, Украина) и Университет имени Адама Мицкевича (Познань, Польша) при поддержке NAWA (Польша) приглашают присоединиться к онлайн-проекту «Обучение польскому языку в Украине» и повысить квалификацию учителей, преподавателей, репетиторов польского языка, работающих в Украине.– С учетом сложившейся в мире ситуации мы предложили проект по организации дистанционных занятий. Он был одобрен Национальным агентством обмена Польши (NAWA), в котором есть программа продвижения польского языка во всем мире. В конце августа мы получили подтверждение, что проект будет в полном объеме профинансирован и мы можем его реализовывать, – рассказала «Вечернему Харькову» руководитель Украинско-польского центра университета имени Альфреда Нобеля, руководитель проекта по украинской стороне Анна Бондарович.Сейчас в Украине завершается конкурсный отбор участников для этого проекта. Приоритетом являются восточные регионы, непосредственно граничащие с зоной военных действий, в том числе Харьковщина.– Ввиду того, что западная часть Украины больше контактирует с Польшей, там больше образовательных возможностей. В Дрогобыче, например, есть методический центр – я сама там проходила обучение – для преподавателей польского языка. Там идет постоянная работа по их поддержке, повышению их уровня, по обмену опытом, участию в новых интересных проектах.... В восточных же регионах несколько иная ситуация, – говорит Анна Бондарович. – Раньше, например, в Днепр приезжали польские преподаватели. Но с началом войны все, кто у нас работал, – уехали. Польским министерством им было рекомендовано покинуть регионы, находящиеся в непосредственной близости от зоны военных действий. В приоритете при отборе участников – и Харьков. Мы отправляли приглашение в ХНУ им. В.Н. Каразина, и нам подтвердили, что передадут информацию всем преподавателям.После конкурсного отбора у всех, кто попал в проект, начинаются бесплатные онлайн-занятия, которые продлятся с декабря по июнь.– По пятницам и субботам будут преподаваться различные дистанционные направления: методика в польском языке, новые формы обучения, а также современный польский язык. То есть педагоги не только будут учиться, как преподавать, но и повышать непосредственно свой уровень. Ведь язык – это живая субстанция. Она развивается, меняется. И когда преподаватель не находится в соответствующей языковой среде, он очень много упускает, в том числе новшества, которые формируются уже сейчас, – замечает Анна Бондарович. – Поэтому наши польские коллеги из Познанского университета предусмотрели в программе аспекты современного польского языка, применение в языке новых форматов, некоторые грамматические элементы. Будет проводиться работа и над тем, как формировать лекцию, какие источники можно использовать. У участников проекта будет годовая подписка на портал, они смогут использовать все эти инструменты и сразу же применять в своей работе.Кроме того, в рамках этих занятий будут изучаться польская культура.– Будет даваться информация об истории Польши – так, как видят ее поляки, а также о традициях, о культуре, – продолжает Анна Бондарович. – Ведь язык не может существовать отдельно от реальной жизни и отдельно от исторического базиса, на основе которого он формировался.Судя по поданным анкетам, на конкурс уже зарегистрировались преподаватели школ, языковых центров, вузов и центров польской культуры и языка. Есть среди них и харьковчане – в частности, из Каразинского университета.Требования к участникам:– знание польского языка на уровне В1 и выше;– наличие техники (компьютер или планшет) и стабильного интернета для посещения онлайн-занятий;– возраст – старше 20 лет.Конкурсный отбор продлится до 15 ноября. Старт обучения – ориентировочно в декабре этого года. Проект рассчитан на 166 академических часов и завершится в мае 2021 года. Обучение – бесплатное.