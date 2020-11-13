Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вам обязательно должно повезти. Ваша задача — разглядеть, в чем именно. Завтрашний день будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего и не произошло.Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. А теперь пора действовать, только не очень агрессивно. Завтра перед тем как отвечать на вопросы, проанализируйте, нет ли в них тайного смысла.Сколь бы странными ни казались идеи, посещающие вашу голову, ни одна из них не должна быть отброшена — есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину. Завтра постарайтесь никому не показывать спину.То, что вчера казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия. Завтра рекомендуется побольше смеяться.Особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие. Прежде чем что-нибудь разрушить завтра, подумайте, что вы построите на развалинах.Вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все может изменить один телефонный звонок. Завтра напомните о себе друзьям, знакомым, родственникам — словом, всем, кто вас любит.Вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности. Завтра хороший день для работы с финансами и документами.Расслабьтесь и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже, так зачем же беспокоиться понапрасну? Завтрашний день окажется на удивление плодотворным. Успех обеспечен.Вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Завтра должно осуществиться заветное желание. В связи с этим придется немного пересмотреть свои планы на день.Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант. Завтра вы можете с успехом выступать в роли соблазнителя — своего добьетесь.На вашу долю может выпасть участь хозяина на большом балу. Придется потратить немало сил, чтобы развеселить окружающих. Завтра вы будете преисполнены энергии. Идеи, как ее применить, тоже появятся.Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Предстоит сделать выбор, так что не пожалейте времени на обдумывание ситуации. Завтра очевидные вещи будут казаться сложными, сложные — элементарными.