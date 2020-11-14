По прогнозам синоптиков, зима 2020/2021 в Украине будет аномально теплой и бесснежной.

Об этом сказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.По ее словам, как и в прошлом году, в Украине будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.— Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будут преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии, — объясняет климатолог.Балабух отмечает, что вряд ли будущая зима будет теплее предыдущей, но в среднем температура будет выше на два градуса.— Когда мы говорим, что нас ожидает более теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Да, где-то на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы. Но определенное количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно есть, — сказала климатолог.Она также сообщила, что нынешний год уже конкурирует с 2016-м, который был самым теплым за все время метеорологических наблюдений.Прогнозы Балабух подтверждает и начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.По ее словам, вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.— Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга, — сказала она.Кроме того, по прогнозам синоптиков, зимой в Украине сохранится засушливая погода.— На большей части территории Украины вероятнее всего будет продолжаться засуха, хотя не исключено, что в отдельных регионах осадки могут выпадать в достаточном количестве, — сказала Балабух.Татьяна Адаменко прогнозирует бесснежную зиму, однако не исключает, что в зимний период будут дожди. И это не худший вариант, говорит синоптик, так как Украина сейчас страдает от засухи.