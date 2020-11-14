Моей невестке скоро рожать. Слышала, что сейчас новорожденного малыша можно зарегистрировать непосредственно в роддоме, но говорят, что скоро можно будет оформить свидетельство о рождении ребенка по интернету. Работает ли уже эта услуга в Харькове и что для этого нужно? Антонина Сергеевна

Как рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля, с начала года в Украине работает сервис «еМалятко», который объединяет услуги, связанные с рождением ребенка. До сих пор он был доступен только в роддомах, Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и отделах Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Уже с октября молодые родители в некоторых городах Украины могут зарегистрировать ребенка и оформить свидетельство о его рождении онлайн. В Харькове эта услуга пока не работает, но надеемся, что до конца года она будет доступна и харьковчанам.Как и прежде, «еМалятко» объединяет девять государственных услуг. Две из них обязательные: государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка, то есть информация о родителях малыша. Остальные услуги доступны на выбор. Так, онлайн можно оформить помощь при рождении ребенка, зарегистрировать место проживания, определить принадлежность к гражданству Украины, присвоить ребенку номер налогоплательщика, внести информацию о ребенке в Единый государственный демографический реестр и в Реестр пациентов, а также назначить пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.В Минцифры отмечают, что поскольку регистрация рождения является базовой услугой, цифровым сервисом могут воспользоваться только те родители, которые еще не получили бумажного свидетельства о рождении ребенка.Чтобы воспользоваться услугой «еМалятко» онлайн, родителям нужно иметь электронное медицинское заключение о рождении ребенка. Ранее его выдавали только в бумажном виде, теперь родителям должен приходить СМС-код. В Минцифры говорят, что именно зашифрованное медицинское заключение о рождении ребенка сделало возможным перенос «еМалятко» в онлайн. Также родителям нужно иметь цифровую подпись.Дальше дело за малым: нужно зарегистрироваться на портале «Дія», заполнить онлайн-заявление, отметить дополнительные услуги, поставить электронную подпись и ждать письма, которое оповестит об оформлении услуги. Когда свидетельство о рождении будет готово, его можно будет забрать в отделе ГРАГС. Уже вскоре доставку документа можно будет оформить домой по почте.Поскольку только часть родильных домов в стране успела перейти на электронные медицинские заключения, подключение к услуге происходит постепенно. Сейчас воспользоваться «еМалятком» онлайн можно в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в городе Киев. В Минцифры обещают, что уже до конца 2020 года услугу запустят по всей Украине.