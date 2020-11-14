Антимонопольный комитет оштрафовал пять производителей молочной продукции за использование маркировки "сливочное масло" на продуктах из растительных жиров и смесей неизвестного происхождения. Общая сумма штрафов превысила 30 миллионов гривен.

Антимонопольный комитет обнаружил ряд недобросовестных производителей, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщает пресс-служба АМКУ. В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигал 90–100%.Согласно госстандарту (ДСТУ4399:2005) масло должно состоять исключительно из молочных жиров. Какие-либо другие примеси, например, растительный жир, сразу лишают продукт названия "сливочное масло", напоминает АМКУ.Используя название "сливочное масло" на продукции, которая включает в себя немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, вводящую в заблуждение потребителей и получали неправомерное конкурентное преимущество.По результатам отраслевого расследования АМКУ оштрафовал следующие компании:– Богодуховский молзавод (Харьковская обл.) – на 20,6 млн грн;– Малороганский молочный завод (Харьковская обл.) – на 4,4 млн грн;– Гайсинский молокозавод (Винницкая обл.) – на 3,6 млн грн;– «Симол» (Киевская обл.) – на 1 млн грн;– «Интер-мол» (г. Днепр) на 968 тыс. грн.АМКУ завершает рассмотрение дел по другим производителям сливочного масла и в случае нарушения конкурентного законодательства обещает привлечь фальсификаторов к ответственности.