Отправила документы на субсидию. Пока только ответили, что их получили, но вопрос о назначении еще решается. Но тут я узнаю, что субсидия теперь, оказывается, учитывается при назначении социальных выплат. Это что, правда? Я хочу оформить пособие как мать-одиночка. ВалентинаДействительно, еще летом этого года Кабинет министров внес изменения в условия предоставления государственной соцпомощи и решил учитывать субсидию при расчете совокупного дохода семьи наряду с зарплатой, пенсией и стипендией. Об этом говорится в постановлении правительства №632 от 22 июля.
Итак, при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи учитываются следующие доходы:
– зарплата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физлиц;
– денежное обеспечение военнослужащих;
– пенсия;
– стипендия (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);
– соцвыплаты, назначаемые органами соцзащиты населения (в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг);
– пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондом соцстрахования;
– денежные переводы, полученные из-за границы;
– другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда, а также другие доходы, задекларированные физлицом.
Доходы, которые не учитываются при расчете совокупного дохода:
– часть помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;
– часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;
– единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня»;
– государственная соцпомощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
– помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
– ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;
– компенсация услуги «Муниципальная няня», выплачиваемая получателю такой услуги;
– государственная соцпомощь, которая выплачивается с надбавкой для ухода за ребенком с инвалидностью подгруппы А.
Что касается матерей-одиночек, то нормы относительно помощи для них тоже изменились.
Так, помощь не будет предоставляться в случаях, если:
– в семье есть лицо, достигшее 18 лет, которое официально не работает и не учится;
– если в течение года до обращения матери за помощью кто-либо из членов семьи приобрел земельный участок, квартиру, оплатил ремонт или осуществил разовую оплату на сумму от 50 тыс. грн;
– если в собственности семьи есть еще одна квартира (данная норма не касается переселенцев из Крыма и ОРДЛО);
– если семья имеет автомобиль не старше 15 лет;
– если совершеннолетний член семьи не трудоустроился в течение шести месяцев, то размер пособия одинокой матери уменьшается на 50%, если в течение года – на 75%.