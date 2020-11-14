Отправила документы на субсидию. Пока только ответили, что их получили, но вопрос о назначении еще решается. Но тут я узнаю, что субсидия теперь, оказывается, учитывается при назначении социальных выплат. Это что, правда? Я хочу оформить пособие как мать-одиночка. Валентина

Действительно, еще летом этого года Кабинет министров внес изменения в условия предоставления государственной соцпомощи и решил учитывать субсидию при расчете совокупного дохода семьи наряду с зарплатой, пенсией и стипендией. Об этом говорится в постановлении правительства №632 от 22 июля.Итак, при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи учитываются следующие доходы:– зарплата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физлиц;– денежное обеспечение военнослужащих;– пенсия;– стипендия (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);– соцвыплаты, назначаемые органами соцзащиты населения (в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг);– пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондом соцстрахования;– денежные переводы, полученные из-за границы;– другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда, а также другие доходы, задекларированные физлицом.Доходы, которые не учитываются при расчете совокупного дохода:– часть помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;– часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;– единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня»;– государственная соцпомощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;– помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;– ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;– компенсация услуги «Муниципальная няня», выплачиваемая получателю такой услуги;– государственная соцпомощь, которая выплачивается с надбавкой для ухода за ребенком с инвалидностью подгруппы А.Что касается матерей-одиночек, то нормы относительно помощи для них тоже изменились.Так, помощь не будет предоставляться в случаях, если:– в семье есть лицо, достигшее 18 лет, которое официально не работает и не учится;– если в течение года до обращения матери за помощью кто-либо из членов семьи приобрел земельный участок, квартиру, оплатил ремонт или осуществил разовую оплату на сумму от 50 тыс. грн;– если в собственности семьи есть еще одна квартира (данная норма не касается переселенцев из Крыма и ОРДЛО);– если семья имеет автомобиль не старше 15 лет;– если совершеннолетний член семьи не трудоустроился в течение шести месяцев, то размер пособия одинокой матери уменьшается на 50%, если в течение года – на 75%.