Следует немедленно объявить результаты местных выборов, так как в обществе растет напряженность и появляются риски нацбезопасности. Такую позицию Совета нацбезопасности и обороны направил секретарь ведомства Алексей Данилов в письме главе Центризбиркома Олегу Диденко, сообщает пресс-служба СНБО.

А письме отмечается, что ЦИК проводит значительную работу, однако аппарат СНБО фиксирует рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности, поскольку общество недостаточно проинформировано об официальных результатов выборов.Алексей Данилов подчеркнул, что по календарному плану, официальные результаты должны были объявить до 6 ноября. Однако на сегодняшний день в некоторых округах этого не сделали.Он напомнил, что ЦИК может устанавливать результаты местных выборов, если территориальные избирательные комиссии не выполняют требований Избирательного кодекса.Между тем в ЦИК пояснили, почему официальные результаты местных выборов до сих пор не объявлены. Теризбиркомы до сих пор не установили результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового голов. ТИК установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, почти 99,51% – сельских, поселковых и городских голов.В тех теризбиркомах, где не установили результаты выборов, это произошло из-за многочисленных случаев обжалования в судах и проведения теризбиркомами повторного подсчета голосов избирателей на отдельных участках, сообщили в ЦИК.