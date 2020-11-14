В эти выходные на арт-заводе Механика (ул. Плехановская, 12) планировался маркет украинских дизайнеров Slowmarket. Однако в связи с введением карантина выходного дня мероприятие переносится на 18–20 ноября.

Территория будет поделена на три зоны: дизайн, барахолка и винтаж, а также дресс-кроссинг. Ярмарка пройдет в безопасных условиях, во время маркета не будет развлекательной программы, а все карантинные меры будут соблюдены, обещают организаторы.Slowмarket – это большая коллаборация талантливых хендмейд-мастеров, дизайнеров одежды, мебели и декора, а также вкусной крафтовой еды, экотоваров.