Сиди дома, не гуляй – в Украине ввели карантин выходного дня. Отныне по субботам и воскресеньям будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, СТО и общественный транспорт. А как будут жить харьковчане в будние дни?

Что нас ждет по будням?

Куда сходить на выходные: в аптеку или на заправку?

11 ноября на заседании Кабмина принято решение об отмене адаптивного карантина и введении в Украине общегосударственного карантина, а также карантина выходного дня, который начнет действовать уже в эти выходные, с 14 ноября, и продлится предварительно до 30 ноября. Но скорее всего – до конца года, а, возможно, будет продлен и после. Все будет зависеть от эпидемической ситуации.Министр охраны здоровья Максим Степанов отметил, что коронавирус распространяется ураганными темпами.– У нас достаточно напряженная ситуация с Covid-19. Он развивается ураганными темпами. И я сейчас не утрирую – говорю как есть. Кровати в больницах заполняются в геометрической прогрессии, – говорит министр.По его словам, лучшим решение проблемы стало бы введение полного локдауна в стране.– Для нас, врачей, лучший способ – применение полного локдауна не менее, чем на три недели. Это с точки зрения распространения болезни. Это то, что хотелось бы сделать, чтобы медицинская система выдержала нагрузку, – отмечает Максим Степанов.Однако все прекрасно понимают, что полного локдауна украинская экономика не выдержит. Альтернативой стал жесткий карантин в выходные дни.– Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и Министерство охраны здоровья вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений. МОЗ разработало изменения к постановлению №641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня, – объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.Максим Степанов уверяет, что это поможет разорвать цепочку инфицирования и избежать коллапса медицинской системы.– Главная цель — максимально разорвать цепочку передачи болезни. Это возможно только за счет уменьшения контактов между людьми. Как следствие — уменьшение заболевших и снижение загрузки медицинской системы, — уточняет глава МОЗ.Итак, в Украине решили отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный – с ограничениями, которые действовали в оранжевой эпидемической зоне, а на выходные дни ввести полный локдаун.Завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский воспринимает карантин выходного дня скептически. Он считает, то пользы от него не будет, это всего лишь имитация деятельности нынешней власти.– Естественно, такие меры могут в какой-то степени снизить распространение вируса, но мы уже в течение восьми месяцев его снижаем локдаунами и карантинами. Мы просто все больше и больше растягиваем первую волну. Карантин выходного дня – попытка имитации деятельности, так как спецфонд уже полностью использован, а на такие акции не нужны большие затраты, – говорит иммунолог.Таким образом, в будние дни запрещены:– проведение массовых, культурных, спортивных, религиозных, рекламных и других мероприятий при участии более 20 человек. В случае проведения мероприятий с количеством участников до 20 человек — соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра. Кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план Украины без зрителей и при условии соблюдения участниками противоэпидемических мер;– деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов более 50% мест;– деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров помещения;– осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в частности перевозка пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, городском, пригородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве более количества мест для сидения;– проведение дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов;– деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных) с организацией досуга;– работа после 22.00 и до 7.00 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, буфетов), кроме адресной доставки и заказов на вынос;– размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее двух метров между местами для сидения за соседними столиками и более четырех человек за одним столом, без учета детей до 18 лет. При условии что посетители заходят в помещение и передвигаются по нему с одетыми масками;– деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, где не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра; сотрудники не обеспечены масками, нет контроля за их использованием, маски не собираются в отдельный контейнер;– деятельность заведений, которые предоставляют услуги по размещению, кроме гостиниц и заведений, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью, санаторно-курортных заведений и стационарных отделений первичного и сложного протезирования, протезно-ортопедических предприятий;– посещение заведений образования группами в количестве более 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного специализированного художественного образования;– посещение заведений дошкольного образования, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляции находятся более 50% получателей образования и персонала;– проведение больницами плановой госпитализации, кроме ургентных состояний и тех случаев, когда отсрочка невозможна по показателям здоровья;– деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в залах из расчета один человек на 20 квадратных метров.Также предлагается внедрить рекомендации для выделения отдельного времени приоритетного обслуживания с 10.00 до 12.00 для пожилых граждан и людей с инвалидностью в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.Карантин выходного дня будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника. В выходные дни дополнительно к запретам, предусмотренным в будни, добавляются такие:– прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере общественного питания (барами, ресторанами, кафе), кроме работы на вынос;– прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, заведениях развлекательной деятельности, заведениях в торговой и бытовой сферах, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% торговой площади которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и товарами медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами;– работа заведений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия, кроме субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений (кино-, видеосъемка) при условии ограниченного доступа к месту съемки;– спортивные залы, фитнес-центры и бассейны полностью закрыты.Продолжают свою деятельность учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, услуги по инкассации, перевозке валютных ценностей, операторы почтовой связи, заведения медицинской, ветеринарной практики, автозаправочные комплексы без зон питания, фирмы, предоставляющие техническое обслуживание и ремонт транспорта.Таким образом, в выходные харьковчане могут посещать продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные клиники, СТО, банки, заправки и ездить в общественном транспорте – безусловно, в масках.