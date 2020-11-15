Мой ребенок – аутист. Слышала, что с такими детьми занимаются арт-терапией. Подскажите, пожалуйста, в чем суть этих занятий и что они дают? Анна

– Арт-терапия – один из наиболее эффективных методов терапии аутичных детей, – считает психолог и арт-терапевт Виктория Посмитная. – Арт-терапия позволяет проникнуть во внутренний мир такого ребенка, развивает коммуникативные навыки и способствует формированию терапевтических отношений. Изобразительная деятельность помогает снизить эмоциональное напряжение и создать у ребенка ощущение большего комфорта. Арт-терапия оказывает помощь на фундаментальном уровне, развивая и коммуникацию, и воображение, позволяет снижать тревожность и делает ребенка более открытым для контакта со специалистом.Арт-терапевтические занятия проводятся и в группах, и индивидуально. Методики направлены на развитие в первую очередь воображения, социальных и вербальных навыков, мелкой моторики, внимания, навыков рисования, которые важны в том числе и тем, что лежат в основе умения писать.– Многих детей приходится учить практически с нуля – как держать карандаш, как пользоваться ножницами, обращаться с красками, – делится Виктория Посмитная. – С помощью рисования, музыки, лепки, аппликации, взаимодействия с природой ребенок погружается в творческое состояние. Очень важно, что у него снимается барьерная установка – например: «Я не умею рисовать». В результате комплексного применения этих методик с детьми-аутистами устанавливается контакт и более доверительные отношения, расширяется диапазон взаимодействия и с уже известными детям, и с новыми материалами в изобразительной деятельности, у ребят развивается мелкая моторика и координация рук.