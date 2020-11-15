Участников экспедиции на исследовательской станции "Академик Вернадский" замело снегом – весна в Антарктиде решила попрощаться рекордными 170 сантиметрами снежного покрова.

Фото "снежной ловушки" сделал руководитель 25-й украинской антрактической экспедиции Юрий Отруба, сообщается на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра.Отмечается, что высота снежного покрова составляет 169–170 см, что является рекордом для нынешней зимовки."Теперь нашим полярникам прибавилось работы. Нужно откопать путь наружу", – говорится в сообщении.Напомним, что составе экспедиции станции "Академик Вернадский" находятся трое харьковчан – гидрометеоролог Анна Соина, геокосмолог Андрей Сопин и дизелист-электрик Юрий Лишенко.