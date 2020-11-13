Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, вечером, 10 ноября, в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая сообщила, что в переходе на станции метро «Архитектора Бекетова» неизвестный мужчина выхватил у нее сумку с личными вещами.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили причастность к совершению преступления 37-летнего мужчины.Если его вина будет доказана в суде, то за грабеж его ждет наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.