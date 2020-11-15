Отпариватель или утюг — вот в чем вопрос. Чтобы найти баланс комфорта и эффективности, давайте разберемся, чем отличаются эти приборы.

Утюг — мелкий бытовой прибор, который выдает пар нажатием клавиши на ручке. Интенсивность гидроудара – более 50 граммов в минуту. Этого хватает для утюжки помятостей, в том числе и на пересушенном текстиле.Некоторые модели утюгов поддерживают опцию вертикальной выработки пара. Можно убрать помятости на пальто, плащах, на платьях с аппликациями и пайетками, висящими на тремпеле. Однако если держать утюг на весу, быстро устает рука. К тому же он не способен беспрерывно генерировать поток роскошного пара. Требуется время для «перезаряда», а это непрактично и утомительно.Парогенератор — тот же утюг, только с паровой станцией в придачу. В состав последней включена база для утюга и емкость с водой. Густой пар под давлением проходит через отверстия в подошве агрегата и проникает в структуру ткани, мгновенно распрямляя ее.С помощью парогенератора можно не только гладить вещи на доске, но и отпаривать вертикально. Горячее облако безупречно справляется со складками и воланами, придает одежде опрятный вид и производит очистку от бактерий. Утюгом с парогенератором можно почистить обивку на мебели, коврик или покрывало.По сравнению с обычным утюгом прибор с паровой станцией гораздо выносливее и мощнее. У него большой резервуар для воды, поэтому паровое облако получается насыщеннее, интенсивнее и идет непрерывно. Процесс глажки с таким устройством проходит намного быстрее. Он запросто справляется с большим количеством вещей в вертикальной или горизонтальной плоскости.Как работает отпариватель? Прибор выдает густой пар, который увлажняет материал, смягчая его и распрямляя. Работает по интуитивно понятному принципу: налили в резервуар воды, включили агрегат в сеть, пара секунд – и он готов к работе. Под давлением паровое облако отпаривает вещи сложного кроя, при этом ткань не прожигается и не лоснится.Ключевым отличием отпаривателя от утюга является возможность гладить вещи вертикально. Различают несколько разновидностей отпаривателей. Напольный требует определенного места для хранения. Он способен справляться с большими объемами глажки и включает вместительный резервуар для воды.Мобильный имеет миниатюрные размеры. Его удобно брать с собой в командировку. Он легкий и не занимает много места. Правда, вещей им много не отгладишь – максимум три. Объем резервуара у него – в пределах 200 мл.Утюг с парогенератором или опцией отпаривания — стандартный бытовой прибор, в комплекте с которым идет паровая станция. Сила парового удара в таких устройства от 400 г/мин.Пароочиститель — устройство, позволяющее дезинфицировать одежду и разные виды поверхностей в доме или автомобиле. Отпариватель может разравнивать не только одежду, но и очищать мягкую мебель, матрацы, занавески, игрушки из плюша. Разгоряченный пар уничтожает в тканевых волокнах пылевых клещей и другие микроорганизмы.