С приходом осени город, как правило, окутывает дым костров из опавших листьев. Экологи предупреждают: это не только вредно для окружающей среды, но и крайне опасно для здоровья человека. Кстати, в нынешнем году выросли штрафы за сжигание листьев и травы.

Иногда приходится сжигать

Воздух превращается в ядовитый смог

С дымом в воздух поступают ядовитые вещества

На месте кострищ ничего не растет

Штрафы нужно повышать

Куда девать опавшую листву?

Харьковчане заметили, что в последнее время в городе значительно меньше стали сжигать листву.– Еще несколько лет назад у нас на Салтовке листья сжигали прямо во дворах многоэтажек. Дворники сгребали их в огромные кучи, и практически в каждом дворе тлели костры – окна невозможно было открыть, дым даже сквозь щели просачивался, – припоминает продавец Марина. – А сейчас вижу, как дворники собирают листья в огромные брезентовые полотна или клеенки, сносят к мусорным бакам, а оттуда машина их забирает и вывозит.– Помню, раньше в конце октября – начале ноября весь город затягивало дымом от костров, в которых сжигали листья. Я это особенно запомнил, потому что мама моя страдала астмой, и в этот период она неизменно попадала в реанимацию, – делится водитель Виктор. – Сейчас такого, конечно, нет. Лишь изредка, когда подует ветер, доносится запах костров со стороны частного сектора.– Да, частный сектор частенько травит нас кострами, – замечает и пенсионер Андрей Петрович. – Я иногда срезаю путь через этот поселок – так там чуть ли не за каждым забором дымит костер. Правда, ближе к ночи – видим, когда инспекторы уже не ходят. Как-то даже замечание сделал: «Вы что, не знаете, что сжигать листву запрещено?». А мне в ответ из-за забора: «Мы шашлыки жарим. Это что, тоже запрещено? Мы у себя во дворе. Иди, мужик, своей дорогой».Сами же жители частного сектора признаются, что иногда листья действительно приходится сжигать, потому что их никто не вывозит.– Куда я должен их девать? – недоумевает один из жителей поселка Кирова Валентин.А его сосед Николай нашел выход из ситуации: выкопал на своем огороде яму и сваливает туда всю листву.– Через год она превращается в полезный листовой перегной, – рассуждает он. – А в этом году решил сделать компост. Внутри ямы соорудил деревянный короб с зазорами между досками, чуть меньше, чем сама яма, чтобы все слои компоста проветривались. На дно положил ветки, кору, солому – это дренаж, который отводит лишнюю влагу. А сверху идут листья, и все это закрываем пленкой, которая создает парниковый эффект. Посмотрю, что получится.Как разъясняют экологи, листья – это природный фильтр, который очищает городской воздух, содержащий больше количество вредных веществ. Когда листья сжигаются, вся накопленную в них вредная смесь отправляется обратно в атмосферу. В плотных влажных кучах листьев горение проходит без достаточного доступа кислорода. А это значит, что при сжигании образуется не углекислый газ (СО2), а угарный (СО). Молекулы этого газа легко проникают внутрь человека даже через кожу, вызывая симптомы отравления – тошноту, головокружение, головную боль. Кроме того, угарный газ накапливается в организме.При сжигании одной тонны листьев в воздух попадает более 30 килограммов вредных веществ. Такой дым имеет в 350 раз больше вредных веществ, чем дым от курения. Это может вызвать бронхоспазм, аллергию, кашель, удушье, а также серьезно угнетает иммунную систему. В первую очередь, страдают люди пожилого возраста, дети и беременные женщины. Воздух, пропитанный дымом, становится ядовитым смогом. А это может вызвать воспалительные процессы, формирование тромбов, воспаление стенок сосудов. В Минздраве говорит, что 78% преждевременных смертей от инфаркта и инсульта спровоцированы загрязнением воздуха.По словам главы Национального экологического совета Украины Александра Чистякова, горение опавших листьев сравнимо с мощными промышленными выбросами.– Ведь при этом выделяется бензопирен, который может вызывать у человека рак. С дымом в воздух поступают смертельно ядовитые для человека диоксины, – говорит эколог. – Опасна и сама гарь – особенно для детей и людей старшего поколения, а также тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы. Она влияет на иммунную систему, которая сегодня чрезвычайна нужна при борьбе с коронавирусом. А если в куче с листьями попадется пластик, то вред от сжигания увеличивается в разы, ведь при его горении выделяется диоксин. Он опасен тем, что разрушает репродуктивную силу мужчин.Сжигание листвы приводит к загрязнению атмосферы, воды и почвы. На месте кострищ остается мертвая выжженная земля, восстанавливать которую природа будет долгие годы.– Как правило, листву жгут не на асфальте, а прямо там, где ее собрали – на земле. В результате происходит выжигание верхнего плодородного слоя почвы. Огонь уничтожает необходимые микроорганизмы. Почва становится субстратом, а не живой экосистемой, и на месте кострищ долгое время ничего не растет, – говорят эксперты Национального экологического совета Украины. – Существует миф, что золой сожженных листьев можно удобрять почву под деревьями. На самом деле в лиственной золе нет полезных веществ. Она не является удобрением, ее можно использовать лишь для изменения структуры почвы.К тому же костры опасны еще и тем, что могут перерасти в неконтролируемое горение.– В 2020 году произошло более 27 тысяч возгораний в разных уголках страны. В большинстве случаев они характеризуются Государственной службой по чрезвычайным ситуациям как умышленные поджоги. При этом пожары уничтожили более 45 тысяч гектаров экосистемы, – напоминает Александр Чистяков.Законодательно поджоги запрещены, в частности 77-1 статьей Административного кодекса. В этом году были повышены штрафы за сжигание травы и листьев до 3400 гривен. По мнению экологов, это ничтожно мало по сравнению с громадным ущербом, который наносят пожары окружающей среде.– Штрафы необходимо повышать. И это касается всех нарушений в сфере охраны окружающей среды. Ведь уничтожая природу, люди вредят прежде всего себе и окружающим. Только финансово неподъемные наказания для нарушителей могут способствовать улучшению экологической ситуации в Украине, – считает глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный и призывает украинцев быть ответственными и отказаться от сжигания травы и листьев.Экологи советуют не убирать опавшие листья там, где это возможно: в палисадниках, на огородах, в парках и скверах. А с тротуаров, дорог, брусчатки, то есть там, где она мешает, просто собрать и перенести туда, где она нужна – под деревья.Если листвы собралось слишком много, необходимо вызвать представителей местного самоуправления, чтобы ее вывезли. Они из этой листвы делают компост, который весной используется для городских клумб. При разложении листвы и других растительных остатков образуется хорошая смесь, которую можно использовать для улучшения качества почвы.– Однако стоит иметь в виду, что нельзя делать компост из листьев, пораженных болезнью. Такие листья нужно сжигать в специальных печах, но не на открытом воздухе, – уточняет Александр Чистяков.