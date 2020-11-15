В октябре в Фонд социального страхования поступили заявления на оплату почти 400 тысяч листков нетрудоспособности на общую сумму более миллиарда гривен. Каков же порядок получения выплат по больничным листам?

Финансирование пособия по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом соцстрахования на основании полученного от работодателя заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения. Об этом говорится странице фонда в Facebook.Порядок получения материального обеспечения от фонда таков. Работник передает полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности уполномоченному лицу (кадровику, табельщику или бухгалтеру) для заполнения обратной стороны листа. Это делается для определения страхового стажа и количества дней, в течение которых будет предоставляться материальное обеспечение.Затем листок нетрудоспособности передается на рассмотрение в комиссию (или уполномоченному) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации. Там принимается решение о предоставлении материального обеспечения.После этого бухгалтерия работодателя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет и подает его Фонд соцстрахования для получения финансирования. После этого фонд перечисляет заявленные средства на специальный счет страхователя.Узнать, перечислены ли средства, застрахованные лица могут в телеграмм-канале ФССУ (t.me/socialfund) по тегу # финансування_страхувальникив, где ежедневно обновляется информация о финансировании заявлений-расчетов.Работодатель выплачивает материальное обеспечение застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.Сумма выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется исходя из среднедневной зарплаты работника. Среднедневная зарплата исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) зарплаты (на которую начисляется единый социальный взнос), на количество календарных дней занятости в расчетном периоде.Эти выплаты осуществляются Фондом соцстрахования начиная с шестого дня временной нетрудоспособности до момента выздоровления или до установления инвалидности. Первые пять дней финансируются за счет работодателя.В зависимости от страхового стажа размер помощи, по информации Фонда соцстрахования, составляет:– 50% средней зарплаты – для застрахованных лиц, имеющих страховой стаж до трех лет;– 60% средней зарплаты – для лиц, которые имеют страховой стаж от трех до пяти лет– 70% средней зарплаты – для лиц, которые имеют страховой стаж от пяти до восьми лет;– 100% средней зарплаты – для лиц, имеющих страховой стаж более восьми лет;– 100% средней зарплаты – для некоторых категорий лиц, имеющих льготы в соответствии с законодательством.