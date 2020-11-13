В суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что с августа прошлого года по февраль мастер леса Краснокутского лесничества ГП «Гутянское лесное хозяйство» не обеспечил надлежащее хранение имущества вверенного ему государственного предприятия, в результате чего неустановленные лица вырубили более 500 деревьев различных пород - сосен, кленов, берез, дубов и черемухи.Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 5,7 миллиона гривен.Если вина мужчины будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.