Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, на сегодняшний день в стране работает около тысячи таких групп, которые проверяют заведения на соблюдение карантинных ограничений. Однако для более эффективной работы, количество «рейдовых групп» будет увеличено.Напомним, что Кабинет Министров Украины 11 ноября утвердил ряд карантинных ограничений. В частности запретил массовые мероприятия с участием более 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также внедрил карантин выходного дня 00:00 субботы до 00:00 понедельника.Карантин выходного дня введен с 14 до 30 ноября.