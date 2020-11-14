События В Харькове пожар на Конном рынке (видео) Вечерний Харьков 14:49 754 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Пожар на Конном рынке. Взяли у ХХ», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В центре Харькове акция в поддержку беларуского народа (видео) «Инцидент с гранатой»: суд в Харькове отправил подозреваемого в СИЗО (фото) Антимонопольщики оштрафовали за обман пять молочных компаний БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре Харькове акция в поддержку беларуского народа (видео) События 15:43 Лента новостей СНБО просит немедленно объявить результаты выборов 16:02 В центре Харькове акция в поддержку беларуского народа (видео) 15:43 В Харькове пожар на Конном рынке (видео) 14:49 «Инцидент с гранатой»: суд в Харькове отправил подозреваемого в СИЗО (фото) 14:45 Субсидия учитывается как доход семьи 14:24 Антимонопольщики оштрафовали за обман пять молочных компаний 12:43 Почему проблема вырубки леса на Харьковщине снова на повестке дня? (видео) 12:03