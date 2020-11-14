События Как выглядит карантин выходного дня в харьковском Саду Шевченко (видео) Вечерний Харьков 18:23 1136 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. Карантин выходного дня в Саду Шевченко - людей мало, заведения не работают. Читайте также В Харькове пройдет ярмарка дизайнеров В центре Харькове акция в поддержку беларуского народа (видео) В Харькове пожар на Конном рынке (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове пройдет ярмарка дизайнеров События 17:43 Лента новостей Как выглядит карантин выходного дня в харьковском Саду Шевченко (видео) 18:23 В Харькове пройдет ярмарка дизайнеров 17:43 СНБО просит немедленно объявить результаты выборов 16:02 В центре Харькове акция в поддержку беларуского народа (видео) 15:43 В Харькове пожар на Конном рынке (видео) 14:49 «Инцидент с гранатой»: суд в Харькове отправил подозреваемого в СИЗО (фото) 14:45 Субсидия учитывается как доход семьи 14:24