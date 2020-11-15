Авария произошла вечером 14 ноября на автодороге вблизи поселка Шаровка Валковского района.

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" не справился с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине "ВАЗ-2106" и наехал на водителя, который стоял рядом с машиной. В результате ДТП 35-летний мужчина скончался на месте.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.