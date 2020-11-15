Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которые произошли в Харькове и области с 9 по 15 ноября.Чиновник горсовета предстанет перед судом за некачественные опоры на мосту Ландау
В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Харьковского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Суд в Харькове арестовал виновника ДТП на проспекте Науки
Суд назначил 60 суток содержания под стражей с правом внести залог 10 млн 510 тыс грн.
В областной клинической больнице планируют начать размещать больных с COVID-19
Об этом рассказали журналисты телеканала "р1".
Под стенами ХОГА прошла акция протеста работников общепита
Участники акции не согласны с карантинными ограничениями.
Харьковские чиновники предстанут перед судом за растрату 1,4 миллиона гривен
Руководителя одного из коммунальных предприятий и директора частного предприятия подозревают в растрате бюджетных средств в крупных размерах.
Убийство в харьковском ресторане: суд взял подозреваемого под арест
Ближайшие 60 суток подозреваемый в убийстве проведет в изоляторе временного содержания без права внесения залога.
В Харькове мужчина угрожал полицейским гранатой
13 ноября, сотрудники уголовного розыска Основянского отделения полиции пришли к жителю района с целью проведения санкционированного обыска. В ответ на это мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожал ее взорвать.
Харьковский медик рассказал, что приводит к смертельным осложнениям от коронавируса
Об этом телеканалу "р1" рассказал Владимир Корсунов, анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы.
Под Харьковом произошло смертельное ДТП
Авария произошла вечером 14 ноября на автодороге вблизи поселка Шаровка Валковского района.